JR東日本は、宇都宮線開業140周年を記念し、感謝の気持ちを込めて「宇都宮トレインフェスタ」を開催します。目玉は、現役運転士が直接指導してくれる「JR東日本トレインシミュレータ」の運転体験会です。このほか、ミニ新幹線の乗車体験や子ども制服体験、社員による仕事紹介など、子どもから大人まで楽しめる多彩な企画が2025年10月13日（月・祝）に宇都宮駅近くで実施されるという、休日のお出かけに最適なイベントです。宇都宮