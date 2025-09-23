バセドウ病は、女性に多く見られる甲状腺疾患です。バセドウ病とはどのような疾患なのか、永島メディカルクリニックの永島先生に詳しく教えてもらいました。 監修医師：永島 秀一（永島メディカルクリニック） 2001年山梨大学医学部卒業。自治医科大学附属病院のほか、地域中核病院や内科クリニックで勤務し、この間に自治医科大学大学院を卒業。自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科准教授をへて現職。