（左から）藤沢里菜女流本因坊、星合志保四段囲碁の藤沢里菜女流本因坊（27）に星合志保四段（28）が挑戦する第44期女流本因坊戦（共同通信社主催、JA共済連、共栄火災協賛）5番勝負の第1局は、24日午前9時から岩手県花巻市の佳松園で打たれる。第40期以来、4期ぶり2度目の挑戦手合となる両者。前回は藤沢女流本因坊が3勝0敗でタイトルを防衛した。藤沢女流本因坊は今期、6連覇、単独最多となる通算9期目のタイトルが懸かる