£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤¬£²£³Æü¡¢£Î£È£ËÁí¹ç¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÌ¤ÎÃè¡Ê¤½¤é¡Ë¤Ç¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å£±£°»þ£´£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤ÎÊÒ»³Í§´õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î£³£°Âå½÷À­¤¿¤Á¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö°ì½ï¤Ë±§Ãè¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤ÎÌ´¤òÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄ¶¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½¦¤¤Ä¾¤¹ÀÄ½ÕÊª¸ì¡£ÊÒ²¬¤Ï¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ç°¦¤­¤ç¤¦¤¬¤¢¤ê¡¢´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¡¦¿å¸¶¼þ¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ²¬¤Ï