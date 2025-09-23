クリエイター・小島秀夫氏が手がけた世界的人気ゲーム『DEATH STRANDING(デス・ストランディング)』をベースとした、ハリウッド共同制作アニメーションプロジェクト『DEATH STRANDING MOSQUITO』の始動が、KOJIMA PRODUCTIONS 10周年記念イベント「Beyond The Strand」の中で明らかになりました。KOJIMA PRODUCTIONS 10周年記念イベント「Beyond The Strand」配信 | Supported by IGN [日本語-Japanese ] - YouTubeイベントの中で