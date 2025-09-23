◇高校野球秋季静岡県大会▽３回戦沼津東２―０富士宮北（２３日・ちゅ〜るスタジアム清水）沼津東が富士宮北を２―０で下し、４年ぶり８強入りを決めた。背番号１の右腕・市原佑浬（ゆうり、２年）が１３４球、６安打で公式戦初完投初完封。「きょうは変化球が低めに集まった。相手がボール球を振ってくれた」。最後の打者を三振に仕留めて、仲間と喜びを爆発させた。市原は闘志を前面に押し出した。一球ごとに声を出す気合