中国チベット自治区ヒマラヤ高山地帯で、グローバルアウトドアブランドのアークテリクス（ARC’TERYX）が花火ショーを披露し、激しい環境破壊論争が巻き起こった。中国当局は調査に乗り出し、アークテリクスとイベント総括アーティストは結局公式に謝罪した。22日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）やシンガポールの聯合早報などによると、アークテリクスは19日、チベット・シガツェ地域の標高4600〜5000メートル高