護衛艦だけでなくヘリコプターや練習機も参加長崎県にある海上自衛隊佐世保地方総監部で9月20日（土）と21日（日）の2日間にわたって一般公開イベント「佐世保地方隊 オータムフェスタ2025」が開催され、21日（日）には事前抽選による当選者限定の体験航海が佐世保西方海域で開催されました。【写真】海自最速「はやぶさ型ミサイル艇」が疾走する姿です「オータムフェスタ2025」の体験航海には補給艦「おうみ」のほか、護衛艦「