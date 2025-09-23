◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-楽天(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)首位ソフトバンクを2.5ゲーム差で追っている日本ハム。乱調を見せた先発・孫易磊を2回で下げ、継投策に出ました。孫投手は、2軍で迎えた9月の2先発で14イニングを無失点。ヒットもわずか3本と好投を見せていました。そんな中で満を持して迎えたこの日の先発マウンドでは、先頭に2塁打を浴びると、 黒川史陽選手の2ランを浴び失点。2回にもヒットと2つの四球