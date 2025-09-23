東京・板橋区の霊園で、事件捜査などを支えた警察犬の慰霊祭が開かれました。【映像】慰霊祭の様子「鑑識課の一員として全力で職務に取り組んで頂きました。深い感謝の意を込めてきょうは追悼させていただきました」（畑孝博鑑識課長）慰霊祭には、警視庁の鑑識課長ら28人や現役の警察犬3頭が参列し、299頭に祈りを捧げました。去年9月以降に埋葬された警察犬は12頭です。このうち「ウグラ号」は、5年前に葛飾区で起きた強盗