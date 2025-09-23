「秋分の日」の23日、皇居で執り行われた祭祀に秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが初めて参列されました。【映像】佳子さまとともに皇居に入られる悠仁さま午前9時半ごろ、悠仁さまは佳子さまとともに半蔵門から皇居に入られました。皇居での秋季皇霊祭と秋季神殿祭には、悠仁さまのほか、天皇陛下や愛子さま、秋篠宮ご夫妻らも臨まれました。悠仁さまが宮中祭祀に参列されるのは、これが初めてです。悠仁さまは6日に成年式を終