23日午後、石川県能登町の県道で乗用車と軽トラックが正面衝突する事故がありました。男性2人が病院に搬送され、このうち1人が意識不明の重体となっています。23日午後1時45分ごろ、能登町神和住の県道「珠洲道路」で、乗用車と軽トラックが正面衝突しました。警察によりますと、それぞれの車を運転していた男性2人が搬送され、このうち軽トラックを運転していた男性が意識不明の重体となっています。現場は片側1車線のカーブで、