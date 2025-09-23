「大相撲秋場所・１０日目」（２３日、両国国技館）間垣親方（元幕内石浦）が相撲博物館で行われたトークショーに登場。驚きの増量劇を語った。ファンから大食いエピソードを問われた親方は、高校時代の思い出を披露。「鳥取城北時代の合宿で日大に行った時、６時間くらい晩ご飯を食べていました。９キロ太りました」と明かした。親方によると、高校１年時の合宿、同級生で元幕内大喜鵬として活躍した山口雅弘さんと二人で