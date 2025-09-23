韓国サッカー元代表で、ガンバ大阪でもプレー経験のあるファン・ウィジョ氏（黃義助＝３３）が、２０２２年に相手の同意なく性行為を違法に撮影した容疑で裁判にかけられ、最近刑が確定した。これを受け、韓国サッカー協会はファン氏を「国内では“準永久除名”とし、選手や指導者として活動することはできない」と処分についての声明を出したと２２日、現地メディアのソウル新聞などが報じた。記事によると、該当案件に