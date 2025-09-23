弁護士の八代英輝氏が２３日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。自民党総裁選に出馬した小泉純一郎氏の発言に言及した。番組では、総裁選が２２日に公示され同日行われた所見発表演説会での小泉氏の発言について報じた。党内融和を優先し、終始“安全運転”だったと伝えた。ＭＣの恵俊彰から「それがどう届くかですよね。自民党員や国会議員の方はそれを分かってても、一般の方が見ててどう感じるのか？」と水を向けられると、