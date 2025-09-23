俳優の遠藤憲一さんが第9回「川島なお美動物愛護賞」授与式に登壇しました。【写真を見る】【遠藤憲一】愛犬クロミちゃんはおじさん好き「散歩していても誰見てんのかなーって思うとおじさんだったり」 遠藤さんはワンダフル・パートニャーズを受賞し、 “こんな席で言うのはアレなんですけど、元々ワンちゃんは苦手でした。子供の頃、追っかけられて噛まれた記憶があって、それ以来全然ダメで。” と告白。 続けて “ワ