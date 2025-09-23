■MLBパドレス5×ー4ブルワーズ（日本時間23日、ペトコ・パーク）ナ・リーグ西地区2位、ダルビッシュ有（39）、松井裕樹（29）が所属するパドレスが本拠地でブルワーズにサヨナラ勝利を収めて、2年連続のポストシーズン進出を決めた。首位ドジャースと3ゲーム差の2位パドレスは、ナ・リーグ中地区で優勝を決めたブルワーズと対戦、1回に先制したが、2回、先発のN.ピペッダ（32）がつかまり3失点。1対3と逆転を許した。それでも、