２年ぶりに実戦復帰した大山千広（２９＝福岡）が２３日、ボートレースからつで行われた「スポーツ報知杯」３日目９Ｒで１着。復帰後初白星を飾った。この日は１Ｒ２号艇と９Ｒ３号艇の２回走り。１Ｒでは２着を確保。９Ｒは２号艇の吉永則雄がインを奪取して内２艇は１００メートル付近の進入。３コース発進の大山は１５０メートルで起こしてトップスタートとなるコンマ１９の踏み込みからスリット優勢に運ぶと１Ｍは余裕を持