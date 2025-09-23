中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月23日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は22日の記者会見で、台湾地区の外事部門責任者、林佳竜（りん・かりゅう）によるオーストリア訪問について、「『台湾独立』のたくらみに活路はなく、外部勢力を引き込んで『台湾独立』を図っても成功することはない」と述べた。さらに、民進党当局がいかに注目集めに奔走し、不当な訪問に及んでも、「二つの中国」や「一