２３日、国務院新聞弁公室が開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」に関する記者会見で発言する教育部の懐進鵬部長。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京9月23日】中国教育部の懐進鵬（かい・しんほう）部長は23日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、規画期間に高等教育は累計5500万人の人材を社会に送り出したと説明した。また、職業教育