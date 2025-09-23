9月23日は秋分の日。高知市の山あいでは、ヒガンバナが鮮やかに咲いています。真っ赤な大輪の花が鮮やかなヒガンバナ。高知市土佐山の東川地区にある棚田では、ヒガンバナが鮮やかに咲いています。このヒガンバナは、地元の人が25年前からあぜ道の草を抜くなど手入れを行っていて、今年も棚田や川沿いできれいな花を咲かせています。地元の人によりますと、例年この時期に満開になりますが、ここ数年は猛暑の影響で開花時期が遅れ