国重要文化財「札幌市時計台」（札幌市中央区）の２０２４年度の入館者数が３０万人を超えた。入館料の徴収を始めた１９９８年以降では、９９年度に続き２度目。日本人観光客の増加が顕著で、インバウンド（訪日外国人）も入館者数の約１割を占めた。２０２４年度の来館者数は前年度比６．４％増の３０万８６６６人で、１９９９年度の３３万７９１７人に次ぐ記録となった。時計台の担当者は「道庁赤れんが庁舎が大規模改修によ