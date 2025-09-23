大阪・関西万博会場に登場した国際園芸博覧会のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」（右）＝23日、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場で23日、2027年3月から横浜市で開かれる国際園芸博覧会（花博）をPRしようと、生け花や盆栽の展示が始まった。27日まで。マスコットキャラクターの「トゥンクトゥンク」も万博公式キャラクター「ミャクミャク」と共に登場し、会場を盛り上げた。2027年国際園芸博覧会協会によると