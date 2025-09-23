事件捜査などに貢献した警察犬の慰霊祭が行われました。東京・板橋区のペット霊園「東京家畜博愛院」で行われた警察犬の慰霊祭には、警視庁の鑑識課長ら28人が参列し、事件捜査や人命救助で活躍した警察犬の功績をたたえ焼香し、慰霊碑に手を合わせました。警視庁・畑孝博鑑識課長：鑑識課の一員として、全力で職務に取り組んでいただきました。深い感謝の意を込めて、きょうは追悼させていただきました。慰霊碑には2024年7月以降