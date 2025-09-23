私はマサミ。ひとり息子のカズキは3年前に離婚し、可愛い孫のアサヒは元嫁のミキさんのもとにいます。アサヒは幼い頃から優しくておばあちゃん思いの子。早くに夫を亡くした私は、いつか同居して忙しい息子夫婦の代わりに孫を育てるものと思っていました。しかし息子夫婦が離婚した今、私はアサヒに会えるのは2ヶ月に1回だけ。私がこんなに寂しい思いをしているのは、すべて嫁として至らなかったミキさんのせいなのです。息子が養