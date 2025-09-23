◆ソフトバンク―オリックス（23日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク―オリックスでフェンスが破損する珍事があった。2回ソフトバンクの攻撃。先頭の栗原陵矢が中堅フェンス直撃の三塁打を放った。オリックス中堅の廣岡大志が捕球を試みた際、左足のスパイクがフェンスに引っかかり、ラバー部分がめくり上がって裏のクッション部分がむき出しになった。その後、「球場ラバーの調整を行っております」と場内アナウンス