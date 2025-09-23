陰惨を極めた戦場で、八木は…NHK連続テレビ小説「あんぱん」で、妻夫木聡と河合優実の演技に、もらい泣きする視聴者が続出している。23日の第127回では、妻夫木が演じる八木信之介が、河合が演じる蘭子に、それまで秘めてきた戦争の傷を号泣しながら明かすシーンが放送された。仲間が次々と倒れ、陰惨を極めた戦場の夜、八木は銃剣で敵を刺し殺す。「その死体を土嚢代わりにして、朝を待った。その時…死体のポケットから