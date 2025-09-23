¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¾Ð´é¤¬Â¿¤¤Áê´Ø¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¡ÄNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎËèÅÙ?·ãÊÑ?¤¹¤ëÁê´Ø¿Þ¤¬¤È¤¦¤È¤¦ºÇ¸å¤Ë¡Ä¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖºÇ½ª½µ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡×¤È¤·¤Æ¡¢22Æü¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤òÌòÊÁ¤ä´é¼Ì¿¿¤Ä¤­¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È!¡×¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤È¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)É×ÉØ¤òÉ®Æ¬¤ËÈÕÇ¯´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÐ