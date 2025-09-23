DPワールド（欧州）ツアー「フェデックス・フランスオープン」を終えて、最新のポイントランキングが発表された。〈写真〉”手首”を柔らかくすればマキロイのスイングをマネできる！49位タイで大会を終えた中島啓太が、22ポイント（pt）を上積み。通算1376.50ptにしたが、1ランクダウンの18位に後退した。32歳のマイケル・キム（米国）が初優勝を果たし、835ptを獲得。125人抜きの35位にジャンプアップした。今季開幕Vのエルヴィ