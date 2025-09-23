米軍岩国基地で行われている陸上模擬着艦訓練FCLP、防衛省は、祝日はFCLPを行わないとしていましたが、秋分の日の23日も空母艦載機のE2D早期警戒機が午後3時ごろ、タッチアンドゴーを繰り返しながら基地周辺を周回しているのが確認されました。FCLPを実施しているものと見られます。FCLPは空母艦載機のパイロットが陸上の滑走路を空母に見立てて離着陸を繰り返す訓練で地元では、激しい騒音を伴うFCLPの実施は容認できないと