23日午前、鹿児島空港（鹿児島県霧島市）で離陸準備をしていた鹿児島発羽田行き日航644便ボーイング767の機内で煙が確認された。搭乗していた乗客乗員計245人が避難し、けが人はいなかった。他の便への影響は生じていない。日航によると、午前10時55分ごろの離陸に向け、エアコンや照明を作動させる補助動力装置を起動させた際、煙が確認された。機体を駐機場に移動させ、原因を調べている。