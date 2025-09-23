滑走路がビーチにあるのは、世界でバラ空港だけだ/georgeclerk/iStock Unreleased/Getty Images（ＣＮＮ）旅行となると、世界中どこにいても変わらないものがある。空港の滑走路だ。外部からの干渉を一切受けない、整然と伸びたアスファルトの長い路面。地球上のどこにでもありうる無機質な環境だ。しかしそうではないかもしれない。安全面が確保された空港の滑走路とはいえ、世界の一部では、少しばかり創意工夫が凝らされている