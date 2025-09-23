男女お笑いコンビ、エレガント人生の中込悠（36）が22日、X（旧ツイッター）を更新。相方、山井祥子（31）との結婚発表への祝福に感謝を述べた。エレガント人生は21日に結婚を報告して、男女コンビの結婚が大きく注目を集めた。翌22日、中込は「たくさんのお祝いの言葉、本当にありがとうございます！こんなにもエレガント人生を愛していただいているんだと感動しています」と祝福の声に感謝を述べた。妻となった相方、祥子の指輪