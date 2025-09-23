パドレスは２２日（日本時間２３日）、本拠地サンディエゴでのブルワーズ戦で延長１１回に５―４でサヨナラ勝ち。２年連続のポストシーズン（ＰＳ）進出を決め、同地区のライバルで首位に立つドジャースに２・５ゲーム差に詰め寄った。まさに執念の勝利だった。３―３のままタイブレークの延長戦に突入すると、１０回一死三塁の守備で遊撃手・イグレシアスの本塁送球が間に合わず野選となり、１点を勝ち越された。それでも直後