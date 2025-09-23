9月23日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」は、祝日のため、大竹まことがお休み。リスナーからのメールをたくさん紹介した。 小島慶子「埼玉の狭山のぜんちゃんからのメールです。『先ほどCDの話をしていましたが、私はCD派です。CDは場所を取るというけど、アラフィフのLPレコード世代からすると、CDは十分コンパクトです』」 武田砂鉄「まだCDを見て『あっ、コンパクトでいいや』っ