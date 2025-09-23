歌手の工藤静香さん（55）が2025年9月18日、自身のインスタグラムを更新。ライブでの衣装ショットを披露した。髪はハーフアップに工藤さんは、「この衣装は7月のみで、ライブビデオに入らないのです」といい、控え室で撮影したという写真を含む5枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、髪はハーフアップにまとめ、ストライプが斜めに入ったデザインのラグジュアリーなドレスを着用。美しいボディラインをのぞかせてい