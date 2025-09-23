陸上の世界選手権最終日は21日、男子400メートルリレー決勝を行い、日本（小池祐貴、柳田大輝、桐生祥秀、鵜沢飛羽）は38秒35で6位。銅メダルを獲得した2019年カタール・ドーハ大会以来の表彰台を狙ったが、今季世界最高の37秒29で金メダルの米国に1秒06の差をつけられた。【もっと読む】15年前に“茶髪&へそピアス”で話題だった美人陸上選手は39歳、2児のママ…「誹謗中傷もあって病んだことも」この種目の予選は強豪に