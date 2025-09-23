◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２３日・横浜）セ・リーグ２位のＤｅＮＡが、２回に４番・筒香嘉智外野手の１８号ソロで１点を先取した。５日のヤクルト戦（横浜）以来、１５試合ぶりの４番に座った筒香は、２回先頭の打席でネルソンの外角直球を逆方向の左翼席へ。１８日の中日戦（バンテリンＤ）以来、４試合ぶりの一発に「アウトコースの強いボールに対して、コンパクトにハードヒットできました。チームに勢いがつ