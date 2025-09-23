パソコンやスマホでの入力が主流となった今でも、万年筆で文字を書くひとときは特別なもの。高価で敷居が高いと思われがちだが、実は手頃な価格で始められるモデルも多く揃っている。今回は、自分用にも贈り物にもぴったりな、可愛くて始めやすい万年筆を紹介する。9月23日は「万年筆の日」で、新しい趣味として万年筆を始める絶好のタイミングだ。まずはリーズナブルで可愛い一本を選び、気軽に“万年筆のある暮らし”を楽しん