タレントのスザンヌ(38)が23日、自身のインスタグラムを更新。今年度から地元・熊本県で田植えに挑戦していたが、このほど稲刈りを行ったことを報告した。スザンヌは「スザファームのお米ついに稲刈りそして精米して第一号コシヒカリを袋詰めして完成しました」と報告。「素敵なご縁でスザファームでお米を作らせて頂くことになった5月雨が多かったり心配なこともたくさんありましたが阿蘇品畜産さまあそしなファミリー皆