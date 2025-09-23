トイレでの出血を「痔かな」と思っていた沼田さん。検査を受けると、直腸に腫瘍が発見され、ステージ4で肝臓転移もあると告げられました。「手術不能」という宣告を受けながらも、抗がん剤治療でがんを縮小させ、驚異的に6回の手術を乗り越えました。司法書士会会長としての責任を果たしながら闘病を続け、家族の支えに感謝する沼田さんの、希望に満ちた闘病記をご紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容