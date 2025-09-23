映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の特報＆ポスター＆場面写真が公開された。 ペドロ・パスカル＆シガーニー・ウィーヴァーが来日！映画『マンダロリアン＆グローグー』公開日が決定 4月18日（金）、幕張メッセで開催中