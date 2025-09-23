マーベル・スタジオによる『ファンタスティック４』の第1作であり、日本でも今夏に大ヒットしたドラマチック・アクション超大作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』を、2025年12月10日にブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイセットで発売する。本日よりデジタル配信も開始（購入／レンタル）。