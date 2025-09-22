米動画配信サービスParamount+（パラプラ）の大ヒットドラマシリーズ『タルサ・キング』が、シーズン4へ更新された。この発表は、9月21日から配信されるシーズン3のスタート直前というタイミングでのサプライズとなった。 『X-ファイル』キャストが『タルサ・キング』シーズン3に参加