11月1日（ワンワンワン）の「犬の日」にちなみ、日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」では、犬が活躍するアクションドラマを11月に特集放送。その企画のひとつとして、刑事とシェパード犬のコンビが事件を解決するカナダの大ヒットポリスアクションドラマ『ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』の最新シーズンのシーズン7を、11月3日（月・祝）に独占日本初放送。さらに、