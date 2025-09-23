大腸がんを発症するとお腹にどんな痛みを感じる？メディカルドック監修医が大腸がんを発症するとお腹のどこに痛みを感じるか・ステージ分類などを解説します。気になる痛みがある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「大腸がんを疑う腹痛」の特徴はご存知ですか？前兆となる初期症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：齋藤