Image: Lifehacker US Lifehacker 2025年9月10日掲載の記事より転載 OpenAIがChatGPTの有料プランに追加する新機能は、いずれ無料版にも降りてくるもの。そして、今年特に役立つ新機能の一つ「プロジェクト」機能が、ついに無料ユーザーにも開放されました。この機能、例えるなら複数のチャットをひとまとめにできる「仕切られた空間」。研究プロジェクト、旅行計画、クリエイティブなブレイ