◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(23日、みずほPayPayドーム)ここまでオリックスに3連敗中の首位ソフトバンク。4連戦最終戦となるこの日は、3回に先制を許しました。初回には先頭・谷川原健太選手が2塁打で出塁。続くゴロの間に3塁へランナーを進めるなど好機をつくるも、決定打が生まれません。さらに2回にも、先頭・栗原陵矢選手が3塁打で出塁。続く山川穂高選手も四球とチャンスを拡大するも、ここでも得点とはな