◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(23日、横浜スタジアム)DeNAの筒香嘉智選手が先制の18号ソロホームランを放ちました。両チーム無得点で迎えた2回裏の攻撃で、先頭打者として打席に入った筒香選手。阪神先発・ネルソン投手の投じた外角高めのストレートを逆らわずにレフトへはじき返し、レフトスタンドへのホームランを打ちました。今季18号を放った筒香選手は、これでセ・リーグ本塁打ランキングで単独4位に浮上。3位のヤクルト・