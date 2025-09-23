「日本ハム−楽天」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムの孫易磊（すん・いーれい）投手が２回３失点でＫＯされた。新庄剛志監督が継投を決断した。孫は初回に黒川に先制２ランを浴びると、二回にも安打と２四球でピンチを招き、中島の二ゴロ間に追加点を奪われていた。指揮官は三回のマウンドから金村を起用した。優勝争いの大事な一戦でマウンドに上がった孫だったが力を発揮できず。前日には「こういう緊迫している